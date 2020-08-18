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18.08.2020 (20:53)

ВКС представят более 60 единиц авиационной техники на форуме «Армия-2020» в рамках статической экспозиции

В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» на аэродроме Кубинка будет представлена статическая экспозиция авиационной техники, включающая 60 образцов самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

В состав выставки войдут самолеты оперативно-тактической авиации (Су-35с, Су-30см, Су-34, Су-25см3, Су24м, МиГ-31бм, МиГ-35, МиГ-29смт), дальней авиации (Ту-160, Ту-95мс, Ту-22м3, Ил-78), военно-транспортной авиации (Ил-76мд-90а, Ан-148, Ан-72), учебной авиации (Як-130, Л-410, DA-42т), вертолеты армейской авиации (Ка-52, Ми-28н, Ми-35м, Ми-38, Ми-25п, Ми-26, Ми-8), БПЛА различного назначения.

Помимо этого в составе экспозиции будут представлены  самолет Ил-38н и вертолет Ка-27м морской авиации ВМФ России, самолеты Экстра-350, Корвет, Л-29, СМ-2000п, Як-52, МиГ-15ути, Пайпер аэроклуба ВВС.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Международные выставки , Воздушно-космические силы (ВКС)
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