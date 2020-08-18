18.08.2020 (20:45)

В ЗВО начались специальные учения военной полиции «Страж-2020»

Сегодня на территории Ленинградской и Нижегородской областей начались специальные учения подразделений военной полиции «Страж-2020».

По условию учения подразделения военных комендатур и военных автомобильных инспекций Лужского и Мулинского территориальных гарнизонов были приведены в высшую степень боевой готовности.

В ходе проведения учений военнослужащие подразделений военной полиции будут отрабатывать охрану командных пунктов и руководящего состава, выявлять диверсионно-разведывательные группы противника и блокировать районы их сосредоточения. Помимо этого, участникам учения предстоит наладить взаимодействие с коллегами из правоохранительных органов при ведении совместного патрулирования при проведении мероприятий с массовым привлечением военнослужащих.

Кроме того, на полигонах «Гороховецкий» и «Лужский» военные полицейские совместно с сотрудниками военной автомобильной инспекции отработают ряд задач по организации сопровождения автомобильных колонн боевому охранению с использованием специальной техники и беспилотных летательных аппаратов.

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