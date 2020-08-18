18.08.2020 (20:28)

Командующий войсками ЦВО проинспектировал учение танковой дивизии в Челябинской области

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал подразделения танковой дивизии в ходе стартовавшего учения на полигоне в Челябинской области.

В рамках визита командующий военным округом заслушал доклад командира дивизии о составе, укомплектованности соединения и материально-техническом состоянии соединения. Также генерал-полковник Александр Лапин проверил качество организации управления подчиненными подразделениями с полевых подвижных пунктов и защищенность от диверсионно-разведывательных групп.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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