Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.08.2020 (20:28)

Командующий войсками ЦВО проинспектировал учение танковой дивизии в Челябинской области

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин проинспектировал подразделения танковой дивизии в ходе стартовавшего учения на полигоне в Челябинской области.

В рамках визита командующий военным округом заслушал доклад командира дивизии о составе, укомплектованности соединения и материально-техническом состоянии соединения. Также генерал-полковник Александр Лапин проверил качество организации управления подчиненными подразделениями с полевых подвижных пунктов и защищенность от диверсионно-разведывательных групп.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Командующий войсками ЗВО поздравил Русское географическое общество, отмечающее 175-летний юбилей
Разведчики ЦВО захватили полевой аэродром условного противника на учении в Оренбургской области
Свыше 3 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО прошли легководолазную подготовку в Московской и Нижегородской областях
Крупнейшее учение уральской танковой дивизии ЦВО в Челябинской области пройдет в четыре этапа

Метки:
Центральный военный округ , Танковые войска , Командующий
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false