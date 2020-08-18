18.08.2020 (20:09)

До конца августа в Твери будет сдан новый городок Суворовского училища

Воспитанники Тверского Суворовского училища начнут учебный год в стенах нового комплекса, строительство объектов которого будет завершено до конца августа текущего года.

Заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя проинспектировали ход строительства нового комплекса Суворовского училища.

«На объекте достигнута максимальная строительная готовность, и нет никаких сомнений что поручение по строительству нового фонда Тверского суворовского училища будет выполнено в срок, и уже к началу учебного года оно примет своих первых воспитанников. Новая материально-техническая база создаст уникальные условия для полноценного и гармоничного развития наших суворовцев», - отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возвели учебно-административный корпус переменной этажности, столовую с несколькими обеденными залами и встроенными классами дополнительного образования, а также два спальных корпуса на 320 и 240 мест. После окончательного завершения строительства в училище будут жить и учиться 560 суворовцев.

«Хотел бы поблагодарить Министра обороны Сергея Шойгу, заместителя министра Тимура Иванова за огромную работу и за то, что министр поддержал наше обращение – именно в год 75-летия Великой Победы был создан новый комплекс Тверского суворовского училища. Я уверен, что сегодня мальчишки, которые ещё даже не мечтали пойти в суворовское училище, ознакомятся с современным комплексом и примут решение здесь учиться. И для них это будет большая честь», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Также в ходе посещения военного училища Тимур Иванов и Игорь Руденя посадили красный остролистный клен на территории учебного заведения.

Основной конструктив корпусов СВУ спроектирован по типовым и успешно реализованным образовательным учреждениям Минобороны России. Спальные общежития и спортивные сооружения такого типа построены в Суворовских и Президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

В проект внесены поправки и изменения с учетом местных особенностей грунта, климата, численности кадетов и новых требований к учебе и проживанию.

Для строительства выбран участок площадью более 14 гектаров. Нынешнее здание училища на улице Софьи Перовской – памятник архитектуры и было построено в 1858 году.

Сегодня предъявляются новые, современные требования к проживанию воспитанников, организации учебного процесса и некоторым техническим параметрам. В связи с этим было решено переместить училище на фонды нового комплекса, строительство которого начнется совсем скоро.

Памятник архитектуры определяет исторический облик города. Это учли специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России. Архитектурный стиль нового СВУ – «ассоциативный историзм» с характерными декоративными элементами – тот же, что и у известного старинного корпуса. Значимость возводимых зданий подчеркнут классические фасады со штукатурным декором и лаконичным цветовым решением. Аллею вдоль главного входа украсят зеленые насаждения, малые архитектурные формы и образцы военной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице