18.08.2020 (19:30)

В храме-часовне военно-морского вуза в Калининграде появилась своя звонница

Сегодня в филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия город Калининград» представители благотворительного фонда имени Святого праведного воина Федора Ушакова передали звонницу в одноименный православный храм-часовню, действующую на территории военно-морского вуза.

В торжественной обстановке руководитель фонда Святого праведного воина Федора Ушакова Игорь Николаев совершил передачу звонницы, изготовленной по всем православным канонам в Воронеже.

В мероприятии приняли участие курсанты, представители командования филиала, правительства Калининградской области, православное духовенство, ветераны флота.

Звонница была освещена в Кронштадском морском соборе в День Военно-Морского флота России, затем доставлена в город Калининград.

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия город Калининград» - развивающийся военно-морской вуз с многоуровневой системой подготовки кадров. Одновременно с повышением требований к качеству обучения происходит и обновление материально-технической базы института. Занятия с нынешними курсантами проводятся на современных компьютерных комплексах, с новым программным обеспечением и техническим оборудованием, которые поступают на вооружение в рамках модернизации армии и флота.

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