18.08.2020 (19:25)

На полигоне Тесницкое завершился учебно-методический сбор со снайперами Тульского гвардейского соединения ВДВ

На полигоне Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершился учебно-методический сбор со снайперами разведывательных подразделений.

Разведчики-снайперы прошли курс по основам снайперской подготовки в полевых условиях, порядку применения штатного специального оружия, умению подбирать и готовить экипировку и снаряжение с учетом маскирующих признаков местности, а также применению специальных средств разведки.

Также участники сбора делились опытом в выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на температурный режим и атмосферное давление, выборе позиций, а также правилам маскировки с использованием подручных средств.

Упражнения по правилам прицеливания, выбора целей, маскировки, характерной к условиям местности и огневых позиций, выполнялись с использованием снайперских винтовок Драгунова СВД-С и ВСС «Винторез».

Кроме того, в ходе сбора проведена встреча с представителями и разработчиками современных образцов вооружения и средств разведки Тульских оборонных предприятий, имеющих многолетнюю практику создания и производства различных образцов вооружения для Воздушно-десантных войск.

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