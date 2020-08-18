18.08.2020 (19:25)
На полигоне Тесницкое завершился учебно-методический сбор со снайперами Тульского гвардейского соединения ВДВ
На полигоне Тесницкое Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения завершился учебно-методический сбор со снайперами разведывательных подразделений.
Разведчики-снайперы прошли курс по основам снайперской подготовки в полевых условиях, порядку применения штатного специального оружия, умению подбирать и готовить экипировку и снаряжение с учетом маскирующих признаков местности, а также применению специальных средств разведки.
Также участники сбора делились опытом в выверке оптического, механического и ночного прицелов с учетом поправок на температурный режим и атмосферное давление, выборе позиций, а также правилам маскировки с использованием подручных средств.
Упражнения по правилам прицеливания, выбора целей, маскировки, характерной к условиям местности и огневых позиций, выполнялись с использованием снайперских винтовок Драгунова СВД-С и ВСС «Винторез».
Кроме того, в ходе сбора проведена встреча с представителями и разработчиками современных образцов вооружения и средств разведки Тульских оборонных предприятий, имеющих многолетнюю практику создания и производства различных образцов вооружения для Воздушно-десантных войск.