18.08.2020 (19:21)

Командующий войсками ЗВО поздравил Русское географическое общество, отмечающее 175-летний юбилей

Сегодня командующий войсками Западного военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Александр Журавлев поздравил Русское географическое общество, отмечающее 175-летний юбилей.

«Более полутора веков Русское географическое общество познает нашу страну и мир, являясь флагманом в тяжелейших экспедициях, сложнейших научных изысканиях и уникальных просветительских проектах. Западный военный округ останется надёжным партнёром в реализации миссии общества и его задач!» - отмечено в поздравлении генерал-полковника Александра Журавлева, направленном в организацию.

В настоящее время Западный военный округ совместно с Русским географическим обществом продолжает реализовывать ряд проектов. Так, с 3 декабря 2019 года по 8 июня 2020 года океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский» находились в кругосветной экспедиции, в ходе которой гидрографы ЗВО И РГО с применением новейшего оборудования осуществили маршрутные промеры глубин, исследования с помощью гидрологических станций, гидрометеоисследования, замеры по определению точных координат Южного магнитного полюса земли, которые смещаются на несколько километров в год, выполнили грунтовую съемку, экспериментальную магнитная съемку, провели геофизические работы по маршрутам переходов, исследовали работу перспективных радионавигационных систем, зрительных и звукосигнальных средств навигационного оборудования.

В ходе ежегодной совместной экспедиции «Гогланд» военнослужащие ЗВО и специалисты РГО проводят исследование 14 внешних островов Финского залива, изучая особенности биологии, геологии, географии, истории и археологии. Также военнослужащие оказывают помощи в изучении дна акватории Финского залива в ходе поиска затонувших кораблей.

В ежегодной просветительской акции РГО «Географический диктант» участвуют десятки тысяч военнослужащих соединений и воинских частей ЗВО, дислоцированных на территории 26 субъектов страны.

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