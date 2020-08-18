18.08.2020 (19:16)

Российская команда по военно-медицинскому многоборью приступила к тренировкам на полигоне Фориш в Узбекистане

Российская команда по военно-медицинскому многоборью после получения результатов медицинского тестирования и официального допуска к состязаниям приступила к первым тренировкам на горном полигоне Фориш (Республика Узбекистан, Джизакская область).

Участники конкурса Армейских международных игр-2020 «Военно-медицинская эстафета» выполнили стрельбы из автоматов Калашникова (АК-74) и пистолетов Макарова (ПМ). Оружие было предоставлено узбекской стороной. Средний и младший медицинский персонал отработал стрельбу из автоматов на расстоянии 100 метров, врачебный персонал вел огонь из пистолетов с расстояния 25 метров.

Первые результаты тренировки упражнения «Стрельба из штатного оружия» говорят о высоком уровне подготовки российской сборной. Несмотря на новое оружие и непривычные условия стрельбы (сильный порывистый ветер и агрессивно жаркий климат), участники команды показали высокие результаты.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» — комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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