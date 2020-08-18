18.08.2020 (18:20)

Военная полиция провела задержание угнанного автомобиля ВС РФ в рамках спецучений «Страж-2020»

В рамках специальных учений «Страж-2020» на полигоне «Ногинский» в Московской области подразделения военной полиции провели задержание транспортного средства Вооруженных Сил РФ, угнанное неизвестными лицами.

На территории одной из воинских частей Подмосковья было угнано транспортное средство. Военная полиция приняла необходимые меры по его розыску.

После получения сообщения об угоне дежурный по военной автомобильной инспекции (ВАИ) проинформировал несущие службу экипажи ВАИ о происшествии и при помощи средств ГЛОНАСС обнаружил угнанный автомобиль, сообщив его координаты на ближайший пост.

Не реагируя на сигналы инспектора ВАИ, угнанное транспортное средство продолжило движение.

В ходе преследования было применено штатное огнестрельное оружие, и автомобиль остановился на обочине.

Осуществив задержание, инспекторы военной полиции доставили угонщика к дознавателю военной комендатуры для проведения предусмотренных процессуальных действий. После составления соответствующих протоколов угонщик был направлен в военно-следственный отдел.

Совместными последовательными действиями инспекторов ВАИ и военных комендатур, а также дознавателя установлено местонахождение угнанного автомобиля, проведена остановка транспортного средства, задержание условного преступника и оформление первичных документов для привлечения его в дальнейшем к ответственности.

В результате выполнения практических действий в рамках спецучений военные полицейские значительно повысили свое мастерство в выполнении задач по предназначению.

В соответствии с планом боевой подготовки с 18 по 21 августа под руководством начальника Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковника Сергея Кураленко на всей территории Российской Федерации проходят специальные учения военной полиции Вооруженных Сил «Страж-2020» с участием органов управления и подразделений военной полиции трех военных округов и Северного флота.

Всего в учениях принимают участие более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц автомобильной техники.

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