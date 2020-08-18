18.08.2020 (19:10)

Медицинские специалисты ВС РФ отработали экстремальное вождение бронеавтомобилей «Тайфун» и эвакуацию раненых в рамках подготовки к АрМИ-2020

Российская команда по военно-медицинскому многоборью «Военно-медицинская эстафета» отработала экстремальное вождение бронеавтомобилей «Тайфун» и эвакуацию условно раненых с поля боя в рамках подготовки к этапу «Командное первенство» и конкурсу «Лучший водитель».

Средний и младший медицинский персонал ознакомился с учебно-тактическим полем, подготовленным узбекской стороной, отработал извлечение раненых из поврежденной техники, их оттаскивание, вынос с поля боя и оказание первой помощи. Также российские военнослужащие тренировались эвакуировать группу пострадавших через искусственную водную преграду.

Тем временем водители российской команды отработали экстремальное вождение бронеавтомобилей «Тайфун». Им предстояло преодолеть специально подготовленный участок трассы протяженностью 1200 метров. Водители успешно справились с естественными и искусственными препятствиями трассы, в числе которых противотанковый ров, колейный мост, косогор и водоем шириной более восьми метров.

Справочно:

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» – комплекс военно-спортивных и профессионально ориентированных состязаний среди военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на воинских должностях врачебного состава, среднего и младшего медицинского персонала войскового (флотского) звена медицинской службы вооруженных сил государств-участников Армейских международных игр.

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