18.08.2020 (19:03)

Масштабные спецучения тыла с участием стран ОДКБ начались в Южном военном округе

В Южном военном округе под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова начались спецучения тыла Вооруженных Сил, составляющей которых станет учение тыла стран Организации Договора о коллективной безопасности. Учебные мероприятия продлятся до 21 августа.

Впервые в рамках тыловых спецучений Вооруженных Сил России одним из этапов проводится международное учение с силами и средствами МТО войск (коллективных сил) ОДКБ «Эшелон-2020», в котором принимают участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Учения одновременно проводятся на территории Ростовской, Астраханской областей, на Кубани и в Крыму, а также на выделенных участках местности на территории Южного военного округа.

Всего в мероприятиях примут участие около 6 тыс. военнослужащих Южного военного округа, будет задействовано до 750 единиц военной и специальной техники.

Участники учений будут выполняться практические задачи по всем видам тылового и технического обеспечения — развертыванию полевых аэродромов и посадки на них боевой авиации, строительству мостовых переходов и наведению железнодорожных мостов, восстановлению вооружения и военной техники в условиях открытой пустынно-степной зоны, организации специальных видов технического и продовольственного обеспечения видов и родов войск.

В рамках морской фазы учений будут продемонстрированы действия сил Черноморского флота по оказанию помощи аварийным кораблям и судам, а также по пополнению запасов материальных средств в море.

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