18.08.2020 (18:56)

В Москве открыт памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту Валерию Брумелю

Памятник олимпийскому чемпиону по прыжкам в высоту открыт на Новодевичьем кладбище, где похоронен легкоатлет. В церемонии приняли участие начальник Центрального спортивного клуба армии Артем Громов, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене и ее тренер Геннадий Габрилян, спортсмены ЦСКА и представители общественности.

Как сообщила вдова Валерия Брумеля, помощь в установке бюста оказал Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Хочу выразить благодарность Министру обороны России Сергею Шойгу, он очень быстро, по-военному, решил этот вопрос, поступил как истинный патриот», — отметила Светлана Брумель.

Семья именитого спортсмена несколько лет мечтала увековечить память Валерия Брумеля, но они не могли найти на это средства. Когда вдова обратилась к генералу армии Сергею Шойгу, то он откликнулся на просьбу незамедлительно. Брумель был примером для Сергея Шойгу, когда он еще будучи подростком занимался легкой атлетикой. Достижения спортсмена, его сила воли и целеустремленность, желание бороться до полной победы и не сдаваться вдохновляли на спортивные победы юношей по всей стране.

В свою очередь трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту капитан Мария Ласицкене также отметила, что Брумель был для неё настоящим примером.

«В 16 лет я прочитала книгу «Не измени себе», и сила духа Брумеля стала для меня настоящим примером. Он научил бороться за свое дело и выходить из этой борьбы победителем. Для нас он великий человек и спортсмен, для меня честь присутствовать здесь сегодня», — заявила на церемонии капитан Мария Ласицкене.

Справочно:

Валерий Брумель — олимпийский чемпион 1964 года, серебряный призер Игр 1960 года, чемпион Европы (1962), многократный чемпион СССР, обладатель шести мировых рекордов, он трижды признавался лучшим спортсменом мира. После окончания спортивной карьеры Валерий Брумель реализовал себя как литератор, драматург и общественный деятель.

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