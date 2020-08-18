18.08.2020 (18:21)

На юге России начались учения по военно-политической работе

Специальные учения специалистов по военно-политической работе начались в Южном военном округе под руководством заместителя Министра обороны России – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова.

В учениях задействованы силы и средства военно-политических органов военного округа, Воздушно-космических сил и воздушно-десантных войск в шести районах Ростовской, Волгоградской, Астраханской областей, Крыма, Краснодарского края, а также в Дагестане.

В ходе основного этапа учений специалисты органов военно-политической работы отработают вопросы управления подчиненными силами и средствами, а также специальные мероприятия в ходе учений по материально-техническому медицинскому обеспечению и учений военной полиции.

Цель проводимых учений — проверка степени готовности специалистов органов военно-политической работы к выполнению задач по предназначению, а также совершенствование практических навыков должностных лиц.

Перед началом учений на одном из предприятий Ростовской области прошел торжественный митинг, сотрудники и ветераны предприятия, военнослужащие роты Почетного караула и юнармейцы возложили цветы и венки к заводскому мемориалу «Никто не забыт, ничто не забыто». С концертом выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.

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