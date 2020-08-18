18.08.2020 (18:35)

Разведчики ЦВО захватили полевой аэродром условного противника на учении в Оренбургской области

Разведывательные подразделения Центрального военного округа на учении в Оренбургской области захватили полевой аэродром и уничтожили авиационную технику условного противника.

По замыслу учения, разведывательные группы совершили скрытный 100 км. марш на пикапах УАЗ в тыл условного противника. На подконтрольной боевикам территории расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили охраняемый аэродром с вертолетами различных модификаций. Затем разведчики скрытно выдвинулись в район аэродрома и провели захват пункта управления, используя снайперские винтовки СВДС и ВСС «Винторез». Уничтожив охрану аэродрома, военнослужащие заминировали и подорвали авиационную технику и взлетную полосу. При отходе с подконтрольной боевикам территории были отражены нападения мелких групп условного противника.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 50 единиц военной техники и специальной техники.

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