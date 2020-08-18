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18.08.2020 (18:17)

Министр обороны России провел телефонные переговоры с главой военного ведомства США

18 августа по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны США Марком Эспером.

Руководители военных ведомств обсудили вопросы укрепления мер доверия и транспарентности с целью предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон.

Состоялся обмен мнениями о ситуации в различных регионах мира.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны , Международная деятельность
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