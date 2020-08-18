18.08.2020 (18:19)

На Северном флоте начались специальные учения военной полиции «Страж-2020»

Сегодня на Северном флоте начались специальные учения военной полиции «Страж-2020» с привлечением всех региональных и территориальных подразделений, дислоцирующихся в зоне ответственности флота.

В ходе учения будут отработаны вопросы боевой готовности, обеспечения правопорядка и воинской дисциплины, безопасности дорожного движения при перемещении войск, а также охраны пунктов управлений и сопровождения особо важных грузов. Все учебные мероприятий будут проведены с учетом опыта, полученного военнослужащими военной полиции в Сирийской Арабской Республике.

Первый практический эпизод учения состоялся на аэродроме в поселке Сафоново. В ходе данного эпизода военнослужащие военной полиции отрабатывали элементы охраны и сопровождения автомобильной колонны, а также провели комплекс мероприятий по ликвидации последствий аварии и организации охраны места дорожно-транспортного происшествия.

Особое внимание в ходе проведения различных этапов учения планируется уделить взаимодействию сил военной полиции Северного флота с подразделениями ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС.

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