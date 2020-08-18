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18.08.2020 (18:35)

Военная делегация Мьянмы посетила Кантемировскую танковую дивизию ЗВО в Подмосковье

Военная делегация под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил Республики Союз Мьянма генерала Мья Тун У посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области.

Командир соединения гвардии полковник Владимир Завадский провёл брифинг для представителей военной делегации. В военном городке гости ознакомилась с объектами учебной инфраструктуры, состоящими на вооружении образцами военной техники.

Также членам иностранной делегации были продемонстрированы элементы ведения рукопашного боя, преодоления полосы препятствий разведывательными подразделениями, а также занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений.

Начальник генерального штаба вооруженных сил Республики Союз Мьянма генерал Мья Тун У отметил высокую подготовку воинов-кантемировцев и поблагодарил командование дивизии за теплый приём.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Международная деятельность
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