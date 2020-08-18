18.08.2020 (18:13)
Доставку автомобильного имущества со склада Росрезерва на базу хранения ЮВО железнодорожным транспортом впервые отработали на спецучении МТО
Получение оперативных запасов с семи комбинатов Росрезерва отработали участники специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).
Порядок пополнения запасов был организован с привлечением железнодорожного и автомобильного транспорта.
Соединение МТО ЮВО обеспечило получение автомобильных шин со склада одного из комбинатов Росрезерва и доставку имущества на окружные склады и базы. Впервые организация получения автомобильного имущества осуществлялась железнодорожным транспортом.
Всего более 3 тыс. автомобильных шин было перевезено по железной дороге на расстояние около 300 км со станции погрузки в Краснодарском крае до конечного пункта в Ростовской области.
Справочно:
Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.
Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.
В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.