18.08.2020 (18:11)

Семь ведущих предприятий ОПК примут участие в форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Семь ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса подтвердили свое участие в программе Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге. Об сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«Подтвердили свое присутствие семь предприятий. В динамическом показе мы представим робототехнику из Челябинска, они покажут свои машины, которые позже будут предложены Минобороны для внедрения в вооруженных силах для работы со специальными подразделениями, разведывательными подразделениями. Остальные предприятия будут участвовать в статическом показе. ОКБ «Новатор», например, будет участвовать», — сказал полковник Андрей Соболев.

Также на форум «Армия-2020» в Екатеринбурге прибудут представители екатеринбургских ОАО «144 БТРЗ», а также заводов «Вектор» и «Уралтрансмаш», челябинских предприятий НПО «Электромашина» и СКБ «Турбина».

В рамках форума представители предприятий ОПК, командование округа и военные эксперты примут участие в круглом столе на тему «Применение современных модернизированных образцов вооружения и военной техники в войсках ЦВО, специфика оснащения средствами вооружения по опыту локальных войн и вооруженных конфликтов».

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона «Свердловский» с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружения. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона



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