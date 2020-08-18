18.08.2020 (18:05)

Подразделения МТО российской военной базы в Абхазии в ходе спецучения обеспечили полную автономность деятельности войск в полевых условиях

Личный состав подразделений материально-технического обеспечения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе масштабного специального учения приступили к организации полной автономности деятельности войск в полевых условиях.

Военные тыловики соединения в течение недели отработают весь спектр задач всестороннего обеспечения войск как военнослужащих, так и боевой техники в горно-лесистой и прибрежной местности. В ходе реализации мероприятий применены современные полевые и автомобильные заправочные пункты для заправки горючими и смазочными материалами более 30 видов техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

На полигонах Гудаута, Цабал и Нагвалоу развернуто свыше 40 единиц специальной техники для организации питания и бытового обслуживания военнослужащих – прицепные блочно-модульные кухни КПБМ-150 и мобильные полевые бани БПО-32 на базе автомобилей КамАЗ.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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