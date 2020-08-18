18.08.2020 (17:59)

Более 3,5 тыс. военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к масштабным учениям на западе России

На территории полигона Кирилловский общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 3,5 тысяч военнослужащих Красносельской и Севастопольской отдельных гвардейских мотострелковых бригад приступили к проведению двухсторонних тактических учений.

Поднятые по тревоге военнослужащие общевойсковых, артиллерийских, разведывательных подразделений совершили марш комбинированным способом на штатной технике и на железнодорожном транспорте, преодолев расстояние от 100 до 250 километров в условиях постоянного огневого воздействия диверсионно-разведывательных групп, преодолевая условные зараженные участки местности и минно-взрывные заграждения.

Прибыв в назначенные районы, подразделения приступили к проведению мероприятий по организации обороны и подготовке к ведению наступления, в зависимости от полученных боевых распоряжений — соединения являются противоборствующими сторонами.

В ходе розыгрыша тактических эпизодов военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении маневренной обороны в условиях применения противником разведывательных и ударных беспилотников, высокоточного оружия и отравляющих веществ, а также в наступлении с выгодного рубежа, нанесении врагу максимального поражения врагу сосредоточенным огнем артиллерии и армейской авиации.

В учении принимают участие более 3,5 тыс. военнослужащих армии и около 900 единиц вооружения и военной техники.

Главной задачей учения является создание прочной системы взаимодействия штабов и командиров подчиненных подразделений в сложной и постоянной меняющейся боевой обстановке.

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