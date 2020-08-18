18.08.2020 (17:47)

Отдельный вертолетный полк армейской авиации ЗВО отметил 80-летие со дня своего образования

Отдельный вертолетный полк армейской авиации (г.Санкт-Петербург) Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа отметил 80-летие со дня своего образования.

В день годовщины состоялось торжественное построение личного состава полка с выносом Государственного флага и Боевого знамени полка. Отличившиеся военнослужащие были награждены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

По случаю праздника на территории вертолетной эскадрильи полка (аэродром Прибылово) состоялась встреча ветеранов полка, а также статический показ вертолетной техники.

В 1940 году был сформирован истребительный авиаполк, который вошёл в состав смешанной авиадивизии Ленинградского Военного округа. В 1943 году приказом НКО за отвагу и мужество, проявленные в боях за Отечество, истребительный авиационный полк преобразован в гвардейский истребительный авиаполк. В годы Великой Отечественной войны за проявленные мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками 12 лётчиков полка были удостоены звания Героя Советского Союза.

В 1961 году полк переформирован в гвардейскую отдельную вертолетную транспортную эскадрилью, а позже эскадрилья развернута в гвардейский отдельный вертолетный полк. Личный состав полка участвовал в стратегических учениях, вертолётчики воевали в Афганистане и Чечне, выполняли интернациональный долг в африканских и азиатских странах, участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

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