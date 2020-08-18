18.08.2020 (17:44)

Свыше 3 тыс. военнослужащих танковой армии ЗВО прошли легководолазную подготовку в Московской и Нижегородской областях

Свыше 3 тыс. военнослужащих гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли легководолазную подготовку на полигонах в Московской и Нижегородской области с применением изолирующих противогазов и практическим покиданием затопленной боевой техники.

Занятия прошли на тренажерах, позволяющих военнослужащим преодолевать боязнь воды и замкнутого ограниченного пространства, правильно передвигаться под водой, действовать в случае кислородного голодания на глубине до 5 метров с применением изолирующих противогазов ИП-5.

Именно так военнослужащие учатся покидать машину в том случае, если она потеряла под водой подвижность. Каждый член экипажа имеет изолирующий противогаз, который начинает вырабатывать кислород при активации специального химического регенеративного патрона. Сначала он начинает поступать в специальный мешок и оттуда — в шлем-маску танкиста.

Разница давления не позволяет открыть люки изнутри. Чтобы его выровнять, машину необходимо затопить. Кроме того, на таких тренажерах танкистов учат готовить танк к эвакуации, крепить буксировочные тросы.

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