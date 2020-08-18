18.08.2020 (17:34)

Около 15 самолетов и вертолетов будет задействовано в учении танковой дивизии ЦВО в Челябинской области

Около 15 самолетов и вертолетов авиационных соединений и частей Центрального военного округа (ЦВО) будет задействовано в крупнейшем в текущем году учении гвардейской танковой дивизии, дислоцированной в Челябинской области.

Смешанная авиагруппа, привлекаемая на учение, будет представлена парой самолетов-разведчиков Су-24МР, звеньями многофункциональных бомбардировщиков Су-34, а также транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ и ударных вертолетов Ми-24П.

В ходе активной фазы учения летательные аппараты обеспечат огневую поддержку подразделениям, ведущим учебный бой при маневренной и позиционной обороне флангов, глубоких наступательных действиях с закреплением на достигнутых рубежах и разгроме вклинившихся на территорию Российской Федерации подразделений условного противника.

К учению привлекаются около 8 тысяч военнослужащих и более 1800 единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области.

Учение гвардейской танковой дивизии ЦВО станет важнейшим экзаменом боевой учебы крупнейшего танкового соединения Центрального военного округа в 2020 году и позволит систематизировать опыт мероприятий боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях обстановки.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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