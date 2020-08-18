18.08.2020 (17:34)

Около 8 тыс. военнослужащих танковой дивизии ЦВО подняты по тревоге в рамках учения в Челябинской области

Около 8 тыс. военнослужащих подразделений гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа подняты по тревоге и приступили к совершению марша на межвидовой полигон в рамках учения, стартовавшего в Челябинской области.

В ходе подъема по тревоге военнослужащие отработают совершение скоростного марша в районы розыгрыша практических действий и развернут полевую систему управления подразделениями.

В практических этапах учения будут задействованы современные танки Т-72Б3М, артиллерийские тягачи «Медведь», буксируемые гаубицы «Мста-Б», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также техника специальных родов войск.

К учению привлекаются около 8 тысяч военнослужащих и более 1800 единиц военной техники танковой дивизии, а также самолеты и вертолеты смешанного авиасоединения ЦВО и отдельной бригады армейской авиации, дислоцированных в Свердловской и Челябинской области.

Учение гвардейской танковой дивизии ЦВО станет важнейшим экзаменом боевой учебы крупнейшего танкового соединения Центрального военного округа в 2020 году и позволит систематизировать опыт мероприятий боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях обстановки.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

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