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18.08.2020 (17:29)

Крупнейшее в 2020 году учение танковой дивизии ЦВО началось на Южном Урале

Крупнейшее в 2020 году учение гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа с участием около 8 тыс. военнослужащих и более 1,8 тыс. единиц военной техники стартовало в Челябинской области.

В отработке практических действий, которые пройдут на 255-м межвидовом полигоне, задействованы танковые, мотострелковые, инженерно-саперные, разведывательные и эвакуационные подразделения танковой дивизии, расчеты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» и «Элерон».

Основная цель учения заключается в повышении практических навыков командиров всех степеней в организации боевых действий, управлении подразделениями в сложной и быстроменяющейся обстановке общевойскового боя, обеспечении ведения маневренной и позиционной обороны флангов и глубоких наступательных действий с закреплением на достигнутых рубежах.

В ходе практических этапов учения созданная разнородная группировка войск отработает ведение маневренной обороны в условиях сложной радиоэлектронной обстановки и действий средств воздушного нападения противника, разгром вклинившихся на территорию Российской Федерации подразделений условного противника.

Его особенностью станет ведение боевых действий воинскими формированиями неклассическими методами и способами вооруженной борьбы с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. При этом обозначение практических действий противника будут вести подразделения специального назначения ЦВО. Завершится учение 28 августа.

Учение гвардейской танковой дивизии ЦВО станет важнейшим экзаменом боевой учебы крупнейшего танкового соединения Центрального военного округа в 2020 году и позволит систематизировать опыт мероприятий боевой подготовки, а также усовершенствовать формы применения войск в различных условиях обстановки.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознамённая танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года с дислокацией частей на территории Челябинской и Свердловской областей. На вооружении современные модификации танков Т-72 и новые бронетранспортеры БТР-82А.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Центральный военный округ
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