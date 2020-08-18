18.08.2020 (17:27)

Расчеты ЗРК «Бук-М2» 2-й общевойсковой армии прибыли в Астраханскую область для проведения учения с боевой стрельбой

Расчеты зенитных ракетных комплексов «Бук-М2» 2-й общевойсковой армии прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для участия в учениях сил противовоздушной обороны Центрального военного округа с боевой стрельбой.

Марш из места постоянной дислокации в Пензенской области был совершен комбинированным способом в составе нескольких воинских эшелонов. Всего зенитные подразделения преодолели более 900 км. По прибытию военнослужащие развернули на полигоне палаточный лагерь и ежедневно проводят тренировки в рамках подготовки к учению, которое пройдет с 28 августа по 4 сентября.

В ходе практических действий расчетам «Бук-М2» предстоит отразить ударный эшелон крылатых ракет условного противника на командный пункт. Также военнослужащие получат оценки за умения обнаружить воздушные цели и их ранжировку по степени опасности.

Зенитной ракетной бригаде 2-й общевойсковой армии, дислоцированной в Пензенской области, принадлежит рекорд в Вооруженных Сил РФ по количеству полученных высших оценок на учениях войск противовоздушной обороны с боевыми стрельбами. С 2009 по 2019 гг. 10 раз соединение получало оценку «отлично», за исключением 2017 года, где расчеты были оценены на оценку «хорошо».

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