18.08.2020 (17:25)

Мотострелки ЦВО при поддержке артиллерии уничтожили лагерь подготовки условного противника под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа при поддержке артиллерии на учении в Оренбургской области уничтожили лагерь подготовки условного противника.

По замыслу учения, расчеты беспилотников «Орлан-10» обнаружили замаскированный лагерь подготовки условного противника. Мотострелковые подразделения на танках Т-72Б3, боевых машинах пехоты БМП-2М и артиллерийские подразделения скрытно выдвинулись на позиции для уничтожения противника. После подавления огневых средств условного противника из танков Т-72Б3 и минометов 2С12 «Сани» военнослужащие со штатным вооружением при поддержке боевых машин пехоты БМП-2М уничтожили разрозненные группы противника.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 70 единиц военной и специальной.

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