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18.08.2020 (17:22)

Комбинаты Росрезерва приняли участие в специальном учении МТО ЮВО

Получение оперативных запасов с семи комбинатов Росрезерва отработали участники специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).

Порядок пополнения запасов был организован с привлечением железнодорожного и автомобильного транспорта.

Автомобильная рота подвоза горючего соединения МТО ЮВО обеспечила получение авиационного керосина со склада одного из комбинатов Росрезерва и подвоз топлива на полевой аэродром в Ростовской области. Впервые организация получения топлива автомобильным транспортом осуществлялась через стационарный участок массовой выдачи.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , Южный военный округ
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