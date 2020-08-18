18.08.2020 (17:22)
Комбинаты Росрезерва приняли участие в специальном учении МТО ЮВО
Получение оперативных запасов с семи комбинатов Росрезерва отработали участники специального учения с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО).
Порядок пополнения запасов был организован с привлечением железнодорожного и автомобильного транспорта.
Автомобильная рота подвоза горючего соединения МТО ЮВО обеспечила получение авиационного керосина со склада одного из комбинатов Росрезерва и подвоз топлива на полевой аэродром в Ростовской области. Впервые организация получения топлива автомобильным транспортом осуществлялась через стационарный участок массовой выдачи.
Справочно:
Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.
Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.
В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.