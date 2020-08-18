18.08.2020 (17:17)

Массовую заправку боевой техники горючим в полевых условиях обеспечило на спецучении соединение МТО ЮВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Массовую заправку боевой техники горючим в полевых условиях обеспечило на спецучении соединение МТО ЮВО

Район массовой заправки горючим боевой техники мотострелкового полка оборудовали на спецучении специалисты соединения МТО Южного военного округа.

Около 150 единиц боевой техники заправили топливом мотострелки в полевых условиях. Заправку обеспечили подразделения автотопливозаправщиков АТЗ-12-63501, технические возможности которых обеспечили одновременную заправку 10 транспортных средств.

Кроме существенного сокращения времени техника подразделения МТО обеспечила повышенную тонкость фильтрации выдаваемого горючего до 5 микрон.

Для обеспечения горючим мотострелковой части было задействовано до 40 специалистов МТО и 36 единиц специальной техники.

Справочно:

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано порядка 250 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

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