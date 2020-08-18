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18.08.2020 (17:16)

Военная полиция ЮВО приняла участие в ликвидации условного очага инфекционного заражения на спецучении «Страж-2020»

Совместные действия с органами местного самоуправления и силовых структур в ходе ликвидации очага условного заражения инфекционными заболеваниями среди военнослужащих и местных жителей отработали военные полицейские Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении «Страж-2020».

Учение было проведено на территории одного из поселков Ростовской области вблизи общевойскового полигона Кадамовский.

В рамках спецучения должностные лица военной комендатуры организовали круглосуточное дежурство на опорном пункте военной полиции. Совместно с сотрудниками ВАИ, МВД и Росгвардии военные полицейские оборудовали неподвижные посты на автомобильных дорогах, ведущих к условному очагу заражения, а непосредственно в населенном пункте организовали круглосуточное несение патрульной службы.

Также на учении были задействованы группы быстрого реагирования военной полиции.

Военные полицейские приняли участие в эвакуации условно зараженных военнослужащих и граждан из населенного пункта в многофункциональный медицинский центр  Ростова-на-Дону. В мероприятии также были задействованы врачебно-сестринские бригады медицинского отряда специального назначения окружного военно-клинического госпиталя.

Масштабное специальное учение по применению подразделений военной полиции ВС РФ «Страж-2020» проходит на территории ЮВО в период с 18 по 21 августа.

Специальные задачи, согласно замыслу тактических эпизодов, военные полицейские выполняют на общевойсковых полигонах в Адыгее, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Военная полиция , Южный военный округ
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