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18.08.2020 (16:58)

Беспилотники войск РЭБ на учении под Самарой нарушили связь условного противника

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа на учении в Самарской области подавили связь диверсионных групп условного противника.

В ходе практических действий подразделения РЭБ использовали комплексы «Леер-3», которые провели радиотехническую разведку и подавили мобильную связь условного противника.

Кроме того, для защиты пункта управления БПЛА от высокоточного оружия и управляемых бомб была задействована система радиоподавления «Поле-21», которая прошла апробацию в ходе двустороннего учения между 2-й и 41-й армиями на полигоне «Донгуз», а также антидронный комплекс «Силок», предотвративший проведение противником разведки с помощью роя беспилотников.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Войска РЭБ , Беспилотные летательные аппараты
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