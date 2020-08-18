18.08.2020 (16:49)

Детскую площадку в 10 тыс. кв. м. оборудуют на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Площадь детской площадки для детей посетителей Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге в этом году увеличат в четыре раза. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«Площадь детской площадки увеличили в четыре раза, потому что это семейный праздник для родителей и детей в возрасте от пяти лет. Площадка будет состоять из динамических игровых кластеров. Планируем катание всех желающих на современном бронетранспортере. Все желающие смогут почувствовать себя членами экипажа и прокатиться на нем по непроходимой местности», - сказал полковник Соболев.

Детская игровая зона на форуме займет площадь около 10 тыс. кв. м. Будут организованы площадки для лазертага, страйкбола и стрельбы из лука, оборудован скалодром, поставлены батуты и организованы другие активности для детей и подростков.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона «Свердловский» с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

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