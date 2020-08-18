18.08.2020 (16:44)

Посетители форума «Армия-2020» в Екатеринбурге смогут попасть на прием к военным медикам

Посетители Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге в этом году смогут бесплатно получить консультацию военных врачей в специальном медицинском центре на площадке форума. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«В этом году мы разворачиваем специальный медицинский модуль, где наши военные специалисты, военные врачи смогут провести диагностические мероприятия — УЗИ, ЭКГ, проверку артериального давления и уровня сахара в крови, офтальмолог также будет, и тут же на месте получить бесплатную консультацию наших замечательных военных медицинских специалистов», — сказал полковник Соболев.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона «Свердловский» с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

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