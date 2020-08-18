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18.08.2020 (16:35)

Более 150 единиц военной техники покажут на форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге

Более 150 единиц военной техники будут продемонстрированы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в Екатеринбурге. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«В этом году количество вооружения, военной и специальной техники, задействованной для показа, увеличено на 30%. Мы покажем более 150 единиц новой модернизированной техники, которая используется в вооруженных силах Российской федерации, кроме этого совместно с коллегами из «Музея УГМК» нами впервые разворачивается кластер исторической техники, участвовавшей в сражениях Великой Отечественной войны - 15 единиц», - сказал полковник Соболев.

В состав экспозиции войдет самая современная модификация танка Т-72, будет показан новый БТР-82А, продемонстрированы системы ПВО С-300 и С-300В, современные разведывательные комплексы и беспилотная авиация. Полковник Соболев добавил, что выставка вооружения предполагает в том числе показательный учебный бой, который смогут увидеть посетители форума.

«В динамике мы покажем действие вооружения и военной техники, специальной техники, ее возможности. Это и техника РХБЗ, и инженерная техника, и бронетанковая техника. В рамках динамического выступления мы проведем учебный бой, в котором будут задействованы бронетанковые подразделения, мотострелковые подразделения, робототехника, а также авиатехника - Су-34, вертолеты Ми-8, и Ми-24», - отметил он.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона «Свердловский» с 27 по 29 августа. В рамках форума пройдет научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, состоится выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружений. В финале работы форума состоится традиционная «Гонка Героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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