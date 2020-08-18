18.08.2020 (16:33)

Военнослужащие Вьетнама впервые примут участие в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» под Саратовом

Команда военнослужащих Республики Вьетнам впервые примет участие в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня» в Саратовской области.

На Армейских международных играх 2020 года артиллеристы посоревнуются в точности выполнения огневых задач из минометных комплексов 2С12А «Сани» на расстоянии 1500–2000 метров, в поражении целей из пулеметов ПКТ, стрельбе из гранатометов РПГ-7 и автоматов АК-74. Водители минометных расчетов продемонстрируют своё мастерство в преодолении различных препятствий, таких как «змейка», косогор, брод, колейный проход в минно-взрывном заграждении на автомобилях Урал.

Соревнования пройдут на полигоне Широкий Карамыш с 25 августа по 3 сентября на базе 631 регионального учебного центра ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск. В них примут участие представители Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама, Армении и России.

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