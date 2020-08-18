18.08.2020 (16:31)

Танки, «Искандеры» и «Ураганы» вернулись в места постоянной дислокации в регионы Поволжья после крупных учений в Оренбуржье

Ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган» и «Торнадо-Г», танки Т-72Б3, тяжелые огнеметы «Солнцепёк» и другая боевая техника в количестве около 1,5 тысяч единиц вернулась в места постоянной дислокации в регионы Поволжья после крупнейшего в 2020 году учения Центрального военного округа, которое проходило с 10 по 14 августа на полигоне Донгуз в Оренбургской области.

Танковые, ракетные, артиллерийские, мотострелковые, инженерные и другие подразделения совершили марши комбинированным способом и преодолели маршрут более 400 км. По пути следования военные колонны сопровождались автомобилями военной автоинспекции.

Учение проходило под руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина.

- Всего в ходе учения каждой из общевойсковых армий округа было отработано более 400 различных учебно-боевых задач, по результатам выполнения которых штабом округа проведена оценка способности командиров всех уровней своевременно и, что важно, грамотно реагировать на любые изменения обстановки, - сказал А.Лапин

Всего в двустороннем учении Центрального военного округа приняли участие более 12 тыс. военнослужащих.

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