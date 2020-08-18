18.08.2020 (16:22)

Расчеты военных кинологов из шести стран примут участие в международном конкурсе «Верный друг» в рамках АрМИ-2020

Военные кинологи из шести стран примут участие в конкурсе «Верный друг» в рамках юбилейных Армейских международных игр-2020».

Команды-участницы прибывают в место проведения конкурса — в 470-й учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированный в Дмитровском районе Московской области.

Помимо российской сборной, в проводимых уже пятый год соревнованиях военных кинологов примут участие команды из Белоруссии, Узбекистана, Израиля, Алжира и Вьетнама. Все участники прибывают на конкурс со своими служебными собаками.

После проведения карантинных мероприятий военнослужащие размещены в современных казармах. Питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни. Служебные собаки после ветеринарного осмотра помещены в специальные выгулы.

В состав каждой команды входит 10 человек — это старший представитель команды, тренер, пять участников и три человека группы обеспечения, а также пять служебных собак.

Кинологи пройдут пять этапов — трасса «Дог биатлона» с выполнением стрельбы из биатлонной винтовки, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300-метровую полосу препятствий, покажут свою меткость в стрельбе из автомата АК-74М на этапе «Меткий стрелок» и в составе команды пробегут «Дог биатлон-эстафету».

Торжественная церемония открытия международного кинологического конкурса «Верный друг» с участием руководства кинологической службы ВС РФ, представителей администрации Московской области, иностранных гостей, военнослужащих и ветеранов российской кинологии состоится 23 августа.

Конкурс будет проводиться с 23 по 31 августа на учебно-материальной базе 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, дислоцированного в Дмитровском районе Московской области.

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