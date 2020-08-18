18.08.2020 (16:17)

Около 10 тыс. жителей Свердловской области посетят форум «Армия-2020» в Екатеринбурге

Мероприятия Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Екатеринбурге смогут посетить до 10 тыс. человек. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками Центрального военного округа по военно-политической работе полковник Андрей Соболев.

«Мы можем спрогнозировать, что всего в форуме примут участие порядка 8–10 тыс. наших жителей. В день где-то по 2 тыс. гостей, а в субботу ожидаем наибольший наплыв посетителей — до 4 тыс.», — сказал полковник Андрей Соболев.

В Екатеринбурге мероприятия форума пройдут на территории полигона Свердловский с 27 по 29 августа. В рамках форума состоятся научно-деловая программа с участием ведущих предприятий ОПК, выставка современной и исторической военной техники, а также образцов вооружения. В финале работы форума пройдет традиционная «Гонка героев», в ней примут участие более 20 команд учебных заведений, организаций и предприятий региона.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице