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18.08.2020 (16:11)

Балтийский флот обеспечивает государственные испытания дизель-электрической подводной лодки «Волхов»

Экипажи корвета «Бойкий», малого противолодочного корабля «Кабардино-Балкария» и гидрографического судна «Сибиряков» Балтийского флота обеспечивают государственные испытания дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) «Волхов», которые проходят в районах боевой подготовки в Балтийском море.

Экипаж ДЭПЛ в рамках испытаний провел погружение на различные глубины, кроме этого, подводники совместно с представителями промышленности, находясь в море, проверяют работоспособность систем и механизмов, осуществляют проверку оружия и технических средств в подводном и надводном положении, испытывают лодку на максимальных скоростях, а также проверяют работу гидроакустической станции и радиотехнических средств.

Государственные испытания являются обязательным этапом процесса строительства любого корабля и проводятся с целью проверки в ходовых условиях его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

В морских полигонах Балтики регулярно проходят различные виды и этапы испытаний новой техники для ВМФ России и иностранных государств. В обеспечении этих мероприятий постоянно задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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