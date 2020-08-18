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18.08.2020 (16:11)

Военнослужащие ЦВО на танках Т-72Б3 преодолели водную преграду глубиной пять метров на учении в Кузбассе

Фото Видео

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учения на полигоне Юргинский в Кемеровской области на танках Т-72Б3 преодолели участок реки Томь, максимальная глубина на отдельных участках которой достигала почти пять метров.

По замыслу учения, военнослужащим мотострелкового соединения была поставлена задача на форсирование реки Томь и занятия обороны. Механики-водители преодолевали водную преграду вплавь на БМП, а танкисты - по дну реки, ориентируясь по приборам и не допуская остановок и резких поворотов. Кроме того, военнослужащие отработали маневрирование на плаву, развороты и другие действия.

Перед преодолением преграды механики-водители проверили герметичность военной техники, а также установили на танки специальное оборудование, позволяющее машине двигаться под водой.

Помимо этого, военнослужащие ремонтно-эвакуационной группы отработали задачи по эвакуации бронетехники и личного состава из-под воды при возникновении нештатной ситуации с помощью плавающего транспортера (ПТС-2). При прохождении водной преграды военнослужащие экипируются индивидуальными аварийно-спасательными средствами и изолирующими противогазами, предназначенными для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

В учениях по преодолению водной преграды было задействовано около 40 единиц бронированной техники, такие как БМП-2 и танк Т-72Б3, в них приняли участие более 500 военнослужащих.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Танковые войска , Танки , Центральный военный округ
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