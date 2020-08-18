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18.08.2020 (15:54)

Подготовка к международному конкурсу «Морской десант» вступила в завершающую фазу

В настоящее время участники международного конкурса по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» изучают полигон Хмелевка, где пройдут соревнования.

В частности, водители совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров БТР-82а по маршруту с преодолением различных препятствий - колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенствуют навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики боевых машин и стрелки тренируют меткость в стрельбе по мишенным позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели.

С членами команд уже проводятся различные занятия по боевой подготовке, а также по технике безопасности при выполнении нормативов конкурса на полигоне и трассе.

Всего в подготовительных мероприятиях принимают участие более 200 военнослужащих России и Таджикистана, задействовано более 20 единиц военной техники.

Международном конкурс по профессиональной выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» пройдет в рамках Армейских международных игр - 2020 на полигоне Балтийского флота Хмелевка с 23 августа по 5 сентября.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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