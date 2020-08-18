18.08.2020 (14:15)

В Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге открывается выставка ко Дню рождения российской тельняшки

С 2014 года Центральный военно-морской музей имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге празднует День рождения российской тельняшки. В этом году знакомый петербуржцам праздник обновляет формат. Праздничные мероприятия по традиции начнутся 19 августа в Центральном военно-морском музее, где будет представлена новая выставка, а 29 и 30 августа продолжатся в колыбели Российского флота — на острове Котлин, в открывшемся 8 августа музейно-историческом парке «Остров фортов», посвященном Военно-Морскому Флоту России.

Первый аккорд празднования прозвучит, когда в Центральном военно-морском музее 19 августа в 16 часов будет представлена временная выставка «Символ храбрости морской», посвященная Дню тельняшки. В ее открытии планируется участие представителей Главного командования ВМФ. Наряду с гостями и сотрудниками музея, лидера петербургского творческого объединения «Митьки» Дмитрия Шагина.

Именно 19 августа 1874 года (по старому стилю) великий князь генерал-адмирал Константин Николаевич подписал одобренный императором Александром II Приказ № 115, согласно которому нательная рубаха (тельняшка) утвержденного образца становилась обязательной уставной частью обмундирования матроса Российского флота. С этого момента начинается победное шествие тельняшки на Российском флоте.

Затем Российская тельняшка 29 и 30 августа продолжит с участием Центральноого военно-морского музея уже по новому стилю праздновать свой День рождения на острове Котлин, в музейно-историческом парке «Остров фортов», посвященном Военно-Морскому Флоту России.

Выставочный проект Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого «Символ храбрости матросской» в год 75-летия Великой Победы посвящен советским воинам в тельняшках времен Великой Отечественной войны — краснофлотцам, морским пехотинцам, летчикам авиации ВМФ. Тем, кто беззаветно, не щадя своей жизни, сражался за Победу на воде, под водой, на земле и в воздухе. Тем, для кого тельняшка стала «второй кожей».

На выставке из фондов Центрального военно-морского музея представлены довоенные и фронтовые работы военкоров, военные плакаты, ряд работ художников фронтовой поры. Особый интерес представляют бережно сохраненные тельняшки Героев Советского Союза И. А. Тесленко, Н. Я. Медведева, А. С. Морухова из фондов ЦВММ, трофейные тельняшки.

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