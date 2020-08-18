18.08.2020 (15:45)

Вертолеты Ми-24 и Ми-8 ЦВО высадили десант на воду в ходе специального учения под Челябинском

Экипажи ударных вертолетов Ми-24П и транспортно-штурмовых Ми-8МТВ5-1 армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) выполнили выброску групп тактического десанта на воду в ходе специального учения в Челябинской области.

В рамках учения экипажи вертолетов выполнили более 100 вылетов в районы дислокации условного противника и отработали выброску десанта на воду. Для выполнения десантирования летчики пролетали над водоемом на минимальной высоте, до шести метров, на скорости около 10 км/ч. После десантирования экипажи выполняли резкий набор высоты и элементы динамичного маневрирования с использованием рельефа местности для ухода от средств противовоздушной обороны противника. Кроме того, в ходе учения были отработаны задачи по десантированию тактических групп беспосадочным способом с использованием фалов и спусковых устройств, а также по спешиванию личного состава с выполнением посадок на неподготовленные площадки.

В ходе учения с экипажами армейской авиации по высадке тактических групп десанта были отработаны задачи по переброске личного состава в труднодоступные районы со сложным рельефом местности в условиях, максимально приближенных к боевым.

Всего в учении было задействовано 15 вертолетов Ми-24П и Ми-8МТВ5-1, около 30 единиц наземной техники, свыше 300 военнослужащих из числа летного и инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.

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