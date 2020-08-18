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18.08.2020 (15:39)

Более 2 тыс. артиллеристов ЦВО вышли на лагерный сбор в Кузбассе

Более 2 тыс. военнослужащих артиллерийских подразделений 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) вышли на лагерный сбор, который стартовал на полигоне Юргинский в Кемеровской области.

В ходе сбора с артиллеристами будут проведены занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем в дневное и ночное время.

Помимо боевых стрельб, экипажи и боевые расчёты отработают действия на марше, выполнят нормативы по развёртыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке. Главной задачей лагерного сбора является слаживание артиллерийских и ракетных дивизионов, отработка взаимодействия с мотострелковыми и танковыми подразделениями.

В ходе сбора, в котором примут участие более 2 тыс. военнослужащих и около 500 единиц военной техники, артиллеристы выполнят свыше 100 огневых задач и израсходуют при этом более 1,5 тыс. боеприпасов.

Завершится сбор проведением тактического учения с боевой стрельбой.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Артиллерия , Центральный военный округ
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