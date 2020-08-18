18.08.2020 (15:38)
Впервые на юге России экипажи самолетов ВТА Ан-26 и Ил-76МД выполнили посадку на грунтовый аэродром в Ростовской области
Впервые на Юге России экипаж самолета военно-транспортной авиации (ВТА) Ил-76МД осуществил посадку и взлет на грунтовом аэродроме в Ростовской области в рамках спецучений с войсками Южного военного округа (ЮВО).
Летчики при заходе на посадку самостоятельно определяли высоту выравнивания самолета перед касанием грунтовой полосы, визуально выбирали точку касания, учитывая вес своего самолета.
Экипажи ВТА тренировались в выполнении посадки на грунтовые аэродромы, травяные, а в зимнее время — на заснеженные. Летчикам это необходимо для успешного выполнения задач не только в сложных метеоусловиях, но и при отсутствии аэродромной сети.
Посадка самолетов стала возможной благодаря кропотливой работе специалистов подразделений материально-технического обеспечения (МТО) ЮВО на земляном участке Погорелово в Ростовской области в рамках специального учения МТО ЮВО.
Специалисты МТО соединения ВВС и ПВО ЮВО и инженерного соединения военного округа выполнили планировку покрытий полевого аэродрома, устройство рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов, установку складов с вооружением и боеприпасами, а также пунктов технического обслуживания и ремонта.
После приема самолетов военно-транспортной авиации инженерно-технический состав обеспечил их заправку и подготовку к вылету на боевое применение.
Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.
В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.