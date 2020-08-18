18.08.2020 (15:10)

На Таймыре состоялся учебный бой за высадку морского десанта Северного флота

Сегодня на полуострове Таймыр состоялось тактическое учение по ведению боевых действий при высадке морского десанта на необорудованное побережье реки Енисей в районе Дудинки.

В учении приняли участие экипажи кораблей, военнослужащие и техника армейского корпуса и бригады морской пехоты Северного флота (СФ), а также вертолётная группа, входящие в состав арктической группировки СФ.

По замыслу учения, группировке сил СФ было необходимо отбить захваченный условными террористами плацдарм и обеспечить высадку техники морского десанта для дальнейшего развития наступления вглубь территории полуострова для обороны важного промышленного объекта в арктической зоне.

Учебный бой начался с нанесения авиационного удара по позициям условных террористов. Затем боевые расчёты батарей АК-100 большого противолодочного корабля «Североморск» и АК-725 больших десантных кораблей «Кондопога» и «Александр Отраковский» открыли огонь по закрытым береговым позициям, подавив огневые точки условного противника.

Затем вертолётами Ка-27 на побережье были переброшены подразделения морских пехотинцев, обеспечивавших охрану группы военных инженеров, доставленной на берег быстроходными лодками для разминирования проходов в минных заграждениях и подготовки места высадки техники.

После подготовки позиции для высадки техники морского десанта к береговой линии подошли большие десантные корабли «Кондопога» и «Александр Отраковский». Из твиндеков кораблей было высажено способом «на упор» более 20 единиц колёсной и гусеничной техники: БТР-82А, САУ 2С1 «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10.

По предварительным оценкам руководства учением, весь личный состав, задействованный в обеспечении высадки морского десанта, продемонстрировал высокий уровень боевой выучки, качественно отработал тактику совместных действий при ведении боя за высадку морского десанта, захвату и удержанию берегового плацдарма.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице