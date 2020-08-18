18.08.2020 (15:10)

ТАРКР «Адмирал Нахимов» сегодня будет выведен из наливного бассейна к достроечной набережной Севмаша для второго этапа ремонта и модернизации

Сегодня, 18 августа, на Севмаше (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) будет проведена технологическая операция по выводу из наливного бассейна к набережной предприятия тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» проекта 11442М для проведения второго этапа работ по ремонту и модернизации корабля. Об этом сообщил главнокомандующий Военно-морским Флотом России адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, которое было посвящено ходу ремонта и модернизации крейсера.

На совещании главком ВМФ заслушал доклады начальников профильных управлений Главного командования ВМФ по всему спектру вопросов модернизации и ремонта ТАРКР «Адмирал Нахимов» и поставил задачу продолжать тесное взаимодействие с Объединенной судостроительной корпорацией по всем последующим этапам ремонта и модернизации крейсера, неукоснительно следуя графику работ.

На совещании также было отмечено, что работа по выводу ТАРКР «Адмирал Нахимов» из наливного бассейна к набережной Севмаша является сложным и уникальным процессом. Корабль будет выведен при помощи буксиров через ворота полушлюза в акваторию предприятия. Операция выполняется в ограниченное время только по полной воде.

Работы по модернизации и ремонту ТАРКР «Адмирал Нахимов» идут по графику. Завершен один из наиболее трудоемких этапов ремонта корабля. Позади дефектация и демонтаж крупногабаритного оборудования, корпусных конструкций, подготовка помещений и монтаж нового оборудования, изоляционных материалов, кабельных трасс и т.д.

В ходе модернизации будет произведена замена и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, корабельной энергетики, а также замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения крейсера.

В результате модернизации ТАРКТ «Адмирал Нахимов» будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал надводной составляющей ВМФ России

Справочно:

ТАРКР «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» до 1992 г. имел название «Калинин». Был заложен 17 мая 1983 г. на Балтийском судостроительном заводе. 25 апреля 1986 г. спущен на воду. 30 декабря 1988 г. пополнил боевой состав ВМФ СССР. 22 апреля 1992 г. переименован в «Адмирал Нахимов».

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