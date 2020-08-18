18.08.2020 (12:45)

На международном конкурсе «Десантный взвод» команда Китая выступит с автоматами отечественного производства

На войсковом стрельбище гвардейского десантно-штурмового полка Псковского соединения ВДВ участники международного этапа конкурса «Десантный взвод–2020» проверили вверенное им на период проведения состязаний оружие и привели его к нормальному бою.

Все участники конкурса выступят на этапах соревнования с 5,45-мм автоматами Калашникова АК-74М и ручными противотанковыми гранатометами РПГ-7Д.

Команда десантников из Китайской Народной Республики по традиции будет выступать со своим оружием — автоматами QBZ.

Приведение к нормальному бою оружия проводилось стрельбой одиночными выстрелами по специальной мишени, установленной на расстоянии 100 м от огневого рубежа, после чего десантники из 11 стран выполнили по пять контрольных выстрелов из трех положений: лежа, с колена и стоя.

Подготовка к основному этапу конкурса идет в соответствии с утвержденным графиком мероприятий подготовительного этапа.

Торжественная церемония открытия международного этапа конкурса «Десантный взвод-2020» пройдет уже в это воскресенье на полигоне Завеличье в Псковской области.

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