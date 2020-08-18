18.08.2020 (14:31)

Военные полицейские и инспекторы ВАИ ЮВО отразили нападение условной диверсионной группы в ходе учения в Новороссийске



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военные полицейские и инспекторы ВАИ ЮВО отразили нападение условной диверсионной группы в ходе учения в Новороссийске

Личный состав подразделения военной полиции и военной автомобильной инспекции (ВАИ) Южного военного округа (ЮВО) отразил нападение диверсионной группы в ходе планового специального учения на полигоне Раевский в Краснодарском крае.

По замыслу учебного мероприятия. военнослужащие отработали действия по организации и оборудованию совместного поста ВАИ и военной полиции, полевого контрольно-пропускного пункта (КПП) с огневыми позициями в условиях вооруженного конфликта на территории третьей страны.

Основным этапом учения стала совместная отработка действий по организации дорожно-патрульной службы и выполнение задач по контролю за передвижением воинских колонн, приоритетному пропуску транспорта в интересах войск и предотвращению передвижения диверсионно-разведывательных групп противника в составе воинской колонны.

В частности, по замыслу одного из эпизодов учения при проверке у водителя были выявлены фальшивые документы, военные полицейские и инспекторы ВАИ заняли круговую оборону на КПП, бронетранспортер БТР-82А сил поддержки перекрыл проезд.

Инспектор ВАИ по громкой связи потребовал заглушить двигатель и всем выйти из машин. В ответ группа водителей и пассажиров не подчинились требованиям, открыли огонь из стрелкового оружия и предприняли попытку прорыва

В результате боестолкновения диверсанты были ликвидированы ответным огнём, также военными полицейскими были задержаны члены незаконного вооруженного формирования.

Для создания условий боевой обстановки на учении активно применялись холостые боеприпасы, дымовые и тротиловые шашки.

Всего в учении было задействовано более 100 военнослужащих, порядка 20 единиц военной и специальной техники ВАИ и военной полиции.

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